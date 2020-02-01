С 1 февраля торговые автоматы вместо чека будут выдавать QR-код

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:03:44+03:00

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С февраля вступают в силу поправки к федеральному закону №192, который прописывает изменения в работе вендиговых аппаратов. Теперь вместо бумажных чеков при покупке продукции из торговых автоматов, будь то кофе или бензин, система будет предлагать покупателю получить электронный чек. На экране по завершении операции появится QR-код, который нужно считать с помощью смартфона.

Помимо обязанности предоставлять бумажную версию чека, уходит и другая – автомат не будет отправлять электронный чек, если перед покупкой человек не указал свой адрес веб-почты или номер мобильного телефона.

- Положения... в части отображения при расчете на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода применяются с 1 февраля 2020 года, - сказано в документе.

При этом у покупателя нет обязанности забирать свой электронный чек, ели и раньше вы не брали бумажный вариант, то можно отказаться от оформления электронного.

На сайте kp.ru вышел материал о том, какие еще законы вступили в силу с 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU