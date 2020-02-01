США стала второй страной, объявившей ЧС из-за коронавируса

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:18:12+03:00

В США не считают, что для американцев есть риск, но все равно ввели режим ЧС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США ввели режим ЧС из-за вспышки коронавируса, распространившегося из Китая в 25 стран мира. Специальные меры вводят с 17.00 по восточному времени 1 февраля. Режим ЧС означает, что всем, кто недавно посещал Китай, закрыт въезд в США. Исключение составляют только американцы.

Власти страны вывозят своих граждан из городов и провинций Китая, где по данным на 1 февраля погибли уже 259 человек, а заражены 11 тысяч. Для вернувшихся на Родину американцев предусмотрен обязательный 14-дневный карантин на авиабазе под Лос-Анжелесом, вне зависимости, есть ли симптомы коронавируса у человека или нет. Срок в две недели изоляции нужен для того, чтобы убедиться, что люди не заражены – инкубационный период у «китайского» вируса 14 дней.

По данным Белого дома, в среднем более 14 000 человек ежедневно летали в Соединенные Штаты из Китая каждый день в 2019 году. Как сообщает Reuters, все коммерческие рейсы из Китая будут совершать в один, а не как раньше, в семь, аэропортов США.

В мире, не считая случаев в Китае, заражены больше 130 человек: в России, Великобритании, Швеции и Италии объявили о подтвержденных диагнозах в четверг или в пятницу - итого, список стран, где есть коронавирус, увеличился до 25.

Россия также вывозит своих граждан из Китая. Период карантина, рекомендованный в ВОЗ, составляет 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU