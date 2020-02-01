В Верховной раде пригрозили свержением Зеленского

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:50:43+03:00

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Президенту Украины пригрозили свержением депутаты Верховной рады. Причиной стал вновь скандальный земельный закон. Власти страны хотят снять мораторий на продажу украинского чернозема, этот запрет существовал в стране больше 10 лет. Депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович пообещал перемены в стране, если депутаты партии "Слуга народа" (поддерживаемая президентом фракция) продолжат продвигать закон.

- Мы их предупредили: "Дорогие "слуги", если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть". Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ,-приводит слова депутат канал "112 Украина".

Он пригрозил, что "нужно всего лишь 100 тысяч человек на улице, пришедших по зову сердца" и все будет хорошо.

При рассмотрении законопроекта власти планировали продать в одни руки до 200 тысяч гектаров земли. Этот показатель опозиция снизила до 10 тысяч. Закон о земле в Украине восприняли все слои общества очень болезненно. принятие в первом чтении документ назвали предательством депутатов партии "Слуга народа". Рассмотрение законопроекта сопровождалось акциями протеста, включая совсем нестандартные проявления своей позиции - к зданию Верховной рады приносили мертвую свинью и делали курганы из земли.

ИСТОЧНИК KP.RU