Во Внуково экстренно сел самолет Москва-Сочи

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:59:12+03:00

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В московский аэропорт через несколько минут после взлета вернулся самолет, следовавший в Сочи. Капитан корабля связался с диспетчером и сообщил о технических проблемах, было принято решение возвращать борт в аэропорт вылета.

- Причиной экстренного возврата стал сработавший датчик неисправности шасси,- сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным ФлайРадара самолет сделал семь кругов перед тем, как повернуть обратно во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал и не нуждался в помощи медиков. Однако, теперь пассажиры вернувшегося в столицу рейса будут ожидать замены. Вероятно им предоставят в ближайшие часы свободные места на другом воздушном судне, следующем в Сочи.

Самолет сделал несколько кругов прежде, чем вернуться

ИСТОЧНИК KP.RU