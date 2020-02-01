Во Внуково экстренно сел самолет Москва-Сочи
В московский аэропорт через несколько минут после взлета вернулся самолет, следовавший в Сочи. Капитан корабля связался с диспетчером и сообщил о технических проблемах, было принято решение возвращать борт в аэропорт вылета.
- Причиной экстренного возврата стал сработавший датчик неисправности шасси,- сообщили ТАСС в экстренных службах.
По данным ФлайРадара самолет сделал семь кругов перед тем, как повернуть обратно во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал и не нуждался в помощи медиков. Однако, теперь пассажиры вернувшегося в столицу рейса будут ожидать замены. Вероятно им предоставят в ближайшие часы свободные места на другом воздушном судне, следующем в Сочи.
Самолет сделал несколько кругов прежде, чем вернуться
ИСТОЧНИК KP.RU