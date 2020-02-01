Лукашенко рассказал об особенностях «белорусской диктатуры» и поблагодарил Попмпео за визит в Минск

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:39:24+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео сразу после визита в Украину отправился в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Программа встречи в Белоруссии будет скромнее, чем в Киеве, где американский чиновник успел пообщаться в президентом Владимиром Зеленским, Митрополитом Киевским, рядом министров украинского правителсьвта.

В Минске Помпео проведет переговоры только с лидером страны. Александр Лукашенко поблагодарил американского коллегу за визит и признался, что рад встрече – у этой радости несколько причин:

- Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну,- приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Президент Белорусии пошутил по поводу "белорусской диктатуры", которая по его словам заключается в том, что по субботам и воскресеньям народ отдыхает, а президент работает.

Обсудили и вопрос сотрудничества двух стран. Помпео обратил внимание на то, что "Белоруссия должна оставаться независимой, не поддаваясь какой-либо силе". при этом он выразил позицию Белого дома - санкции с Белоруссии снимать не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU