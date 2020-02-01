2020-02-01T14:25:10+03:00
Происшествия

В Москве телеведущего обокрали на парковке

Из машины грабители вытащили ноутбук и сумку с 200 тысячами рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Жертвы ограбления обратились в полициюЖертвы ограбления обратились в полициюФото: Тимур ХАНОВ
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Ведущего новостей одного из телеканалов обокрали в Москве посреди дня. Все произошло днем 31 января, когда 30-летний работник телевидения отправился со своей знакомой в строительный гипермаркет. Автомобиль «Мазда – 6» оставили на парковке у здания магазина.

Грабитель дождался, когда владелец иномарки и его спутница скроются в здании и разбил неустановленным предметом стекло машины. После чего схватил сумки, лежащие на сиденье авто.

- Пострадавший заявил, что похищен ноутбук стоимостью 29 тысяч рублей, а также наличные в размере 200 тысяч рублей,- сообщил kp.ru источник.

Кроме того, из салона пропала сумка спутницы телеведущего. У 27-летней девушки украли вещи на сумму 37 тысяч рублей. Грабителей пострадавшие не видели, поэтому не смогли описать в отделении полиции их приметы. Идет поиск подозреваемых в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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