В Москве телеведущего обокрали на парковке
Ведущего новостей одного из телеканалов обокрали в Москве посреди дня. Все произошло днем 31 января, когда 30-летний работник телевидения отправился со своей знакомой в строительный гипермаркет. Автомобиль «Мазда – 6» оставили на парковке у здания магазина.
Грабитель дождался, когда владелец иномарки и его спутница скроются в здании и разбил неустановленным предметом стекло машины. После чего схватил сумки, лежащие на сиденье авто.
- Пострадавший заявил, что похищен ноутбук стоимостью 29 тысяч рублей, а также наличные в размере 200 тысяч рублей,- сообщил kp.ru источник.
Кроме того, из салона пропала сумка спутницы телеведущего. У 27-летней девушки украли вещи на сумму 37 тысяч рублей. Грабителей пострадавшие не видели, поэтому не смогли описать в отделении полиции их приметы. Идет поиск подозреваемых в краже.
ИСТОЧНИК KP.RU