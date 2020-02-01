В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из Китая
В России всего два случая подтвержденного коронавируса - оба заболевших граждане КНР
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В Карелии госпитализирован студент из Китая с подозрением на коронавирус. Его анализы направят на обязательные лабораторные исследования. Только после того, как в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора офииально подтвердят наличие "китайского" вируса 2019-nCoV, можно будет говорить об увеличении числа заболевших.
В России всего два подтвержденных диагноза коронавирус - в обоих случаях заразились граждане КНР, прибывшие из Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU