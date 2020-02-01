2020-02-01T15:44:35+03:00
Общество

Правила получения шенгенских виз изменятся со 2 февраля

При этом, по словам специалистов, стоимость шенгена не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из десяти государств
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Правила получения шенгенских виз изменятся со 2 февраляПравила получения шенгенских виз изменятся со 2 февраляФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ассоциации туроператоров заявили, что со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС. Так, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам.

Специалисты подчеркивают, что стоимость шенгена не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из десяти государств ( Грузия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония, Армения, Албания, Украина, Молдавия и Азербайджан.)

Уточняется, что консульский сбор также будет составлять 35 евро. Однако во время обращения в визовые центры европейских стран, общая стоимость услуг будет больше.

Дополнительный сервисный сбор обходится в 30 евро.

- Стоимость шенгенской визы останется прежней и составит 35 евро для заявителей с 12 лет. В настоящий момент стоимость консульского сбора не изменилась, - рассказали туроператоры.

Однако в АТОР нашли плюсы в введении новых правил. Так, у граждан РФ появится возможность "сдаваться" на визу за полгода до окончания срока ее действия вместо трех месяцев, как на данный момент.

Напомним, на сегодняшний день большинство государств Европы входят в так называемую Шенгенскую зону. Это значит, что для въезда в эти страны необходимо получить специальную визу — шенгенскую, которая дает право беспрепятственно перемещаться по их территории без прохождения пограничного контроля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время переговоров в Анкаре с российскими представителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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