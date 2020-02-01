Гидрометцентр: В Москве похолодание сменится оттепелью
По словам специалиста, морозная погода продержится в столице всего четыре дня
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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве похолодание, которое придет в среду, 5 февраля, сменится оттепелью.
По словам специалиста, мороз в столице продержится всего четыре дня. И уже 7 февраля в Москве потеплеет.
- В этот день и еще восьмого числа будут отрицательные температуры днем, но не очень низкие - 2-3 градуса ниже нуля, - рассказал Вильфанд.
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ИСТОЧНИК KP.RU