"Читайте мантры": Далай-лама рассказал, как надо бороться с коронавирусом
По его мнению, регулярное чтение буддистской молитвы поможет достичь просветления и победить "китайский вирус"
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Представители фонда "Сохраним Тибет" рассказали, что Далай-лама дал совет, как людям необходимо бороться с коронавирусом. По мнению "Его святейшества", чтобы побороть эпидемию коронавируса, нужно как можно чаще читать мантру Тары.
- Начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество порекомендовал произносить ее как можно чаще, - заявили в фонде.
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ИСТОЧНИК KP.RU