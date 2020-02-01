Палестина разорвала отношения с США и Израилем и-за "сделки века"

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:04:35+03:00

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Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас рассказал, что страна уведомила США и Израиль о разрыве отношений после "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Палестина направила письма американским и израильским представителям, в частности, премьер-министру Беньямину Нетаньяху. В заявлении обе стороны были уведомлены о намерении Палестины разорвать с ними отношения, в том числе в сфере безопасности.

Ранее проект, разработанный президентом США Дональдом Трампом, поддержал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, но Палестина отвергла предложение Штатов, пишет Al Arabiya.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что для прекращения арабо-израильского конфликта американский глава ДональдТрамп отдаст Палестине, Египту и Иордании $50 млрд. Что включает план мирного урегулирования на Святой Земле, который разрабатывался с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU