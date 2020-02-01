"Оголтелый шовинизм": В Госдуме прокомментировали заявления Климкина о "клинической смерти" ПАСЕ

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:56:33+03:00

В среду Ассамблея ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме

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Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «клинической смерти ПАСЕ» после возвращения в нее России. Бальбе отметил, что это "демонстрация оголтелого шовинизма".

- Это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, он не признает ничью другую политическую точку зрения, - отметил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU