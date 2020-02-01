Коронавиурс во Вьетнаме: Страна приостановила авиасообщение с Китаем

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:43:59+03:00

Запрет на полеты начинает действовать с субботы с 13.00 по местному времени (9.00 МСК)

Изменить размер текста: A A

Управление гражданской авиации Вьетнама сообщает, что страна полностью приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.

Уточняется, что запрет на полеты начинает действовать с субботы с 13.00 по местному времени (9.00 МСК) .

Вьетнамские СМИ пишут, что все разрешения, выданные на осуществление перелетов между Вьетнамом и Китаем, были временно аннулированы

Вьетнамский бюджетный перевозчик Vietjet первым объявил о приостановке полетов в Китай с 1 февраля. Далее с той же инициативой к нему подключилась авиакомпания Vietnam Airlines.

Принятые меры распространяются, в том числе, на Тайбэй, Гонконг и Макао.

Также во Вьетнаме обсуждается возможность приостановления выдачи туристических виз иностранцам, которые посетили Китай за последние две недели.

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус. Всего за несколько дней он распространился за пределы Китая. На сегодняшний день уже более, чем в 20 странах зафиксировали несколько случаев заболевания "китайским вирусом".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что двое больных коронавирусом были выявлены в Забайкалье и Тюменской области. О первых случаях заражения в нашей стране сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758198" frameborder="0"></iframe> Коронавирус - пути заражения и профилактика.

ИСТОЧНИК KP.RU