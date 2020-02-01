США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Майк Помпео напомнил, что Штаты — самый крупный производитель энергоресурсов в мире
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Он напомнил, что Америка-самый крупный производитель энергоресурсов в мире.
- Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам, - отметил госсекретарь США.
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ИСТОЧНИК KP.RU