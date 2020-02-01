"Россия отказала в посадке": Немецкий самолет из Уханя вместо Москвы приземлился в Хельсинки

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:01:33+03:00

В Финляндии уточнили, что на борту находятся 126 человек, он направляется во Франкфурт

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Лайнер с эвакуируемыми из китайского Уханя гражданами Германии вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки. На борту в общей сложности находятся 126 человек, и он направляется во Франкфурт. Россия отказала в посадке самолета из-за риска наличия на борту больных коронавирусом.

- Незадолго до посадки в Москве Россия отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа, - пишут финские СМИю

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ИСТОЧНИК KP.RU