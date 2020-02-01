В Минобороны РФ рассказали подробности предстоящей эвакуации россиян из Китая
Эвакуировать граждан России будут пять самолетов с вирусологами на борту
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В Министерстве обороны РФ рассказали, как будет проходить эвакуация россиян из Китая по поручению российского лидера Владимира Путина.
Эвакуировать граждан России будут пять самолетов ВКС с военными вирусологами на борту со всеми необходимыми медпрепаратами.
- На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, - подчеркнули в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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