В Минобороны РФ рассказали подробности предстоящей эвакуации россиян из Китая

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:46:01+03:00

Эвакуировать граждан России будут пять самолетов с вирусологами на борту

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В Министерстве обороны РФ рассказали, как будет проходить эвакуация россиян из Китая по поручению российского лидера Владимира Путина.

Эвакуировать граждан России будут пять самолетов ВКС с военными вирусологами на борту со всеми необходимыми медпрепаратами.

- На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, - подчеркнули в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU