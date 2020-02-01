Роспотребнадзор: В РФ вводится режим усиленной дезинфекции для общепита

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:50:18+03:00

В постановлении ведомства сказано обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течении 14 дней граждан КНР

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В Роспотребнадзоре поручили усилить мероприятия по обеспечению режима дезинфекции властям регионов в местах общепита и торговли продуктами для предотвращения распространения коронавируса.

Также в постановлении ведомства сказано обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течении 14 дней граждан Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU