Роспотребнадзор: В РФ вводится режим усиленной дезинфекции для общепита
В постановлении ведомства сказано обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течении 14 дней граждан КНР
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В Роспотребнадзоре поручили усилить мероприятия по обеспечению режима дезинфекции властям регионов в местах общепита и торговли продуктами для предотвращения распространения коронавируса.
Также в постановлении ведомства сказано обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течении 14 дней граждан Китая.
Коронавирус - пути заражения и профилактика.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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