2020-02-01T19:06:40+03:00
Общество

Эвакуация россиян из КНР самолётами ВКС запланирована на 3-4 февраля

В Кремле объяснили: это связано с тем, что обеим странам потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эвакуация граждан РФ из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля.

В Кремле объяснили, что это связано с тем, что обеим странам потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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