1 Февр. 2020 2020-02-01T19:06:40+03:00

Эвакуация россиян из КНР самолётами ВКС запланирована на 3-4 февраля В Кремле объяснили: это связано с тем, что обеим странам потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации Виктория ИВАШЕЧКИНА Поделиться: Add to Flipboard Magazine.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эвакуация граждан РФ из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля. В Кремле объяснили, что это связано с тем, что обеим странам потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации. Новость дополняется ИСТОЧНИК KP.RU