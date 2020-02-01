Эвакуация россиян из КНР самолётами ВКС запланирована на 3-4 февраля
В Кремле объяснили: это связано с тем, что обеим странам потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эвакуация граждан РФ из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля.
В Кремле объяснили, что это связано с тем, что обеим странам потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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