Российская туристка утонула на острове Пхукет в Таиланде

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:29:05+03:00

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На пляже Патонг на Пхукете, Таиланд, во время купания утонула российская туристка. Уточняется, 34-летняя женщина плавала на расстоянии около 30 метров от берега.

Погибшая находилась на пляже со своим другом. Местные спасатели выполнили 34-летней женщине сердечно-легочную реанимацию до того, как доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU