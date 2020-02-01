Российская туристка утонула на острове Пхукет в Таиланде
Погибшая находилась на пляже со своим другом
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На пляже Патонг на Пхукете, Таиланд, во время купания утонула российская туристка. Уточняется, 34-летняя женщина плавала на расстоянии около 30 метров от берега.
Погибшая находилась на пляже со своим другом. Местные спасатели выполнили 34-летней женщине сердечно-легочную реанимацию до того, как доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU