Киргизия закрыла границы с Китаем из-за вспышки коронавируса

1 Февр. 2020 2020-02-01T20:10:14+03:00

Также на время прекращено воздушное сообщение между странами

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В Кабмине Киргизии сообщили, что страна закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса.

Ранее стало известно о том, что 3-4 февраля Россия по распоряжению президента Владимира Путина доставит российских туристов домой из Китая на военных самолетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU