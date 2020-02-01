Киргизия закрыла границы с Китаем из-за вспышки коронавируса
Также на время прекращено воздушное сообщение между странами
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В Кабмине Киргизии сообщили, что страна закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса.
Ранее стало известно о том, что 3-4 февраля Россия по распоряжению президента Владимира Путина доставит российских туристов домой из Китая на военных самолетах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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