2020-02-01T21:16:25+03:00
Общество

"Имеем достаточно лекарств": Московские власти рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом

При этом специалисты заявили, что самолечение в данном случае недопустимо
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В столичном департаменте здравоохранения заявили, что больницы Москвы имеют достаточное количество лекарств для борьбы с коронавирусом.

Специалисты также рассказали, что московские аптеки укомплектованы достаточным количеством медицинских масок для свободной продажи.

При этом в столичном департаменте сообщили, что самолечение в случае с коронавирусом недопустимо.

Коронавирус - пути заражения и профилактика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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