"Имеем достаточно лекарств": Московские власти рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом
При этом специалисты заявили, что самолечение в данном случае недопустимо
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В столичном департаменте здравоохранения заявили, что больницы Москвы имеют достаточное количество лекарств для борьбы с коронавирусом.
Специалисты также рассказали, что московские аптеки укомплектованы достаточным количеством медицинских масок для свободной продажи.
При этом в столичном департаменте сообщили, что самолечение в случае с коронавирусом недопустимо.
Коронавирус - пути заражения и профилактика.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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