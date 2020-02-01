"Имеем достаточно лекарств": Московские власти рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом

1 Февр. 2020 2020-02-01T21:16:25+03:00

При этом специалисты заявили, что самолечение в данном случае недопустимо

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В столичном департаменте здравоохранения заявили, что больницы Москвы имеют достаточное количество лекарств для борьбы с коронавирусом.

Специалисты также рассказали, что московские аптеки укомплектованы достаточным количеством медицинских масок для свободной продажи.

При этом в столичном департаменте сообщили, что самолечение в случае с коронавирусом недопустимо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758198" frameborder="0"></iframe> Коронавирус - пути заражения и профилактика.

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ИСТОЧНИК KP.RU