1 Февр. 2020 2020-02-01T22:54:38+03:00

В Пентагоне пожаловались на отставание от РФ в гиперзвуком оружии Фото: REUTERS

Американский эксперт сравнил отставание от России с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году

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Пентагон сравнил отставание от РФ в сфере гиперзвукового оружия с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

- Крупные технологические прорывы могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны, - пожаловался исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли.

По его мнению, Штатам нужно использовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.

- Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду "Полный вперед, - подытожил Модли, пишет Breaking Defence.

Напомним, в конце прошлого года российский лидер Владимир Путин рассказал журналистам о продолжении разработки передового оружия. К моменту, когда гиперзвуковые ракеты появятся в распоряжении других стран мира, в России, сказал президент, уже будут более совершенные системы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США назвали три российские подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут. При этом две строчки в рейтинге занимают американские субмарины.

ИСТОЧНИК KP.RU