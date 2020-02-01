В Пентагоне пожаловались на отставание от РФ в гиперзвуком оружии
Пентагон сравнил отставание от РФ в сфере гиперзвукового оружия с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
- Крупные технологические прорывы могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны, - пожаловался исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли.
По его мнению, Штатам нужно использовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.
- Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду "Полный вперед, - подытожил Модли, пишет Breaking Defence.
Напомним, в конце прошлого года российский лидер Владимир Путин рассказал журналистам о продолжении разработки передового оружия. К моменту, когда гиперзвуковые ракеты появятся в распоряжении других стран мира, в России, сказал президент, уже будут более совершенные системы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США назвали три российские подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут. При этом две строчки в рейтинге занимают американские субмарины.
ИСТОЧНИК KP.RU