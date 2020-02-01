2020-02-01T23:20:28+03:00
Политика

Пушков высказался о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью

Помпео заявил, что Штаты способны на 100% обеспечить страну "черным золотом" по конкурентным ценам
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пушков высказался о готовности США обеспечить Белоруссию нефтьюПушков высказался о готовности США обеспечить Белоруссию нефтьюФото: ТАСС
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео о готовности Штатов обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам на 100%.

- Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль, - заявил Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Как писал ранее сайт kp.ru, Помпео напомнил, что Штаты — самый крупный производитель энергоресурсов в мире. Он также сказал белорусам: "все, что вам нужно, — обратиться к нам". Американский политик уточнил, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы предприятиям США было легче выходить на белорусский рынок.

Напомним, что Помпео накануне посетил Минск с рабочим визитом. В рамках своего "тура" он также побывал в Киеве, где успел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Митрополитом Киевским и рядом министров украинского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пушков высказался о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью
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