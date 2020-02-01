Самолет Бундесвера с пассажирами, эвакуированными из Уханя, совершил посадку во Франкфурте-на-Майне
Самолет Бундесвера, который выполнял спецрейс по перевозке граждан ФРГ и их близких из китайского города Уханя, совершил посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Люди были эвакуированы из-за вспышки нового коронавируса.
По данным телеканала N-tv, на борту воздушного судна находились 144 пассажира. Из них 108 - граждане ФРГ, еще 34 - китайцы, а также один гражданин США и один Болгарии. Отмечается, что им предстоит две недели провести в карантине. Разместят пассажиров спецрейса в одной из казарм на юго-западе Германии в Рейнланд-Пфальц.
Напомним, самолет вылетел из Китая минувшей ночью. В субботу днем он совершил промежуточную посадку в Хельсинки. Изначально планировалось, что борт сядет в Москве, однако Россия отказала в посадке из-за риска наличия на борту больных коронавирусом.
Как писал сайт kp.ru РФ также проводит эвакуацию своих граждан из Китая. По последним данным, только в в Ухане сейчас находится свыше 300 наших граждан. На Дальнем Востоке и Забайкалье закрыта граница с Поднебесной. В России подтвердились два случая заражения новым коронавирусом.
Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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