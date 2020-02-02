В Мексике два человека погибли в результате перестрелки в баре
В Мексике произошла перестрелка, в которой погибли два человека. Еще десять получили ранения различной степени тяжести. Все они находились в баре "Анталья" в городе Куэрнавака, расположенном в штате Морелос в центральной части страны.
Как сообщают местные власти, огонь открыли неизвестные на машине. Они подъехали на авто к заведению, после чего начали стрелять по людям, которые находились внутри. Затем вооруженные злоумышленники скрылись.
- Пострадавшие, в числе которых три женщины, были доставлены в больницы для получения необходимой помощи, - сообщает региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве уточнили, что не обладают сведениями о возможных мотивах преступников. Дополнительной информации о состоянии пострадавших также не приводится.
Ранее сайт kp.ru писал о перестрелке на мексиканском авторынке. Тогда погибли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU