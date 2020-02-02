2020-02-02T00:44:58+03:00
В мире

В Мексике два человека погибли в результате перестрелки в баре

Ранения получили еще десять человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Мексике два человека погибли в результате перестрелки в бареВ Мексике два человека погибли в результате перестрелки в бареФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Мексике произошла перестрелка, в которой погибли два человека. Еще десять получили ранения различной степени тяжести. Все они находились в баре "Анталья" в городе Куэрнавака, расположенном в штате Морелос в центральной части страны.

Как сообщают местные власти, огонь открыли неизвестные на машине. Они подъехали на авто к заведению, после чего начали стрелять по людям, которые находились внутри. Затем вооруженные злоумышленники скрылись.

- Пострадавшие, в числе которых три женщины, были доставлены в больницы для получения необходимой помощи, - сообщает региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что не обладают сведениями о возможных мотивах преступников. Дополнительной информации о состоянии пострадавших также не приводится.

Ранее сайт kp.ru писал о перестрелке на мексиканском авторынке. Тогда погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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