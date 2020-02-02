2020-02-02T01:41:18+03:00
Политика

На Украине заявили о возможном крахе экономики страны

Медведчук предположил, что к плачевному исходу может привести слабый рост иностранных инвестиций
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что "пирамиды облигаций внутреннего государственного займа" могут привести к краху экономики Украины.

- Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины, - считает политик.

По его словам, с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 миллиарда гривен - на 6,1 %. А доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 15%.

Медведчук акцентировал внимание, что стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций.

Сайт kp.ru писал ранее, что Медведчук призывал украинские власти принять конкретные меры по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. По его мнению, Киев должен думать об этом в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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