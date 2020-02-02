2 Февр. 2020 2020-02-02T03:11:16+03:00

В США два человека были убиты во время перестрелки на похоронах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США при стрельбе во время похорон, которую во Флориде устроили неизвестные, погибли два человека. Огнестрельные ранения получили еще двое. Церемония прощания проходила в церкви города Ривьера -Бич. По данным местной полиции, инцидент произошел примерно в 14:34 по местному времени.

- 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение и умер на месте. Взрослый мужчина, в которого также стреляли, тоже умер на месте. Еще два человека пострадали - женщина и подросток, - сообщают правоохранители.

Сотрудники полиции также уточняют, что было произведено около 13 выстрелов. О задержании стрелков дополнительно не сообщается. Стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают личности стрелявших, их количество, а также мотивы преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU