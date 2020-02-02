2020-02-02T05:02:48+03:00
В мире

Меган Маркл станет наставником в канадском свадебном реалити-шоу

Гонорар за один съемочный день супруга британского принца будет получать 588 долларов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Меган Маркл станет наставником в канадском свадебном реалити-шоуМеган Маркл станет наставником в канадском свадебном реалити-шоуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жена британского принца Гарри Меган Маркл станет наставников в канадском реалити-шоу I Do, Redo. Оно будет посвящено повторному замужеству. Как сообщает издание Page Six, ссылаясь на источник в съемочной группе, гонорар Меган за один съемочный день составит 588 долларов. Это около 37,5 тысяч рублей.

Отмечается, что Маркл предстоит работать совместно со свадебным стилистом Джессикой Малруни. Однако это лишь предварительные данные. Предположительно, на шоу супруга британского принца поделится с участниками своим личным опытом. Напомним, что до замужества с Гарри Меган была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном.

Ранее сайт kp.ru писал, что Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney на озвучку персонажей. Вырученные деньги она планирует направить на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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