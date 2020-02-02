2020-02-02T05:36:30+03:00
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад металлоизделий

Площадь пожара составила больше тысячи квадратных метров
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Подмосковье загорелся склад металлоизделийВ Подмосковье загорелся склад металлоизделийФото: Артем КИЛЬКИН
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В подмосковной деревне Островцы в городском округе Раменское загорелся одноэтажное здание склада металлоизделий. По данным МЧС по Московской области, площадь возгорания составила больше одной тысячи квадратных метров.

- В 2:16 поступило сообщение о пожаре в строении, расположенном в деревне Островцы по адресу Тураевское шоссе, дом 17. Локализовали пожар в 3:50, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что склад расположен в промзоне. Однако рядом стоять бытовки. К моменту прибытия на место происшествия пожарных была угроза, что огонь перекинется на них. По предварительным данным, когда здание загорелось людей внутри не было, пострадавших нет.

Для тушения возгорания привлекались 20 единиц техники и 68 человек. Специалисты МЧС выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе и причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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