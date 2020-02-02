2020-02-02T07:09:19+03:00
Происшествия

На Украине рецидивист украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Воришку запечатлели камеры видеонаблюдения
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине рецидивист украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу. Фото: национальная полиция Виницкой областиНа Украине рецидивист украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу. Фото: национальная полиция Виницкой области
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На Украине сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в краже мощей святого Николая из храма в Винницкой области на западе страны.

- Мужчина зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню. Сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого, - сообщают полицейские.

По данным местных правоохранителей, это не первое правонарушение в биографии воришки. Он уже имеет судимость за более тяжкое преступление.

- Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство, - добавили в пресс-службе местной полиции.

Святыню удалось вернуть на место. Оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил. Расследование преступления продолжается. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Святыню удалось вернуть на место. Фото: национальная полиция Виницкой области

Святыню удалось вернуть на место. Фото: национальная полиция Виницкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Украине рецидивист украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу
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