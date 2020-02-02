Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Германии

2 Февр. 2020 2020-02-02T08:21:42+03:00

Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии Фото: REUTERS

Все пациенты связаны с компанией Webasto, офис которой находится в Баварии

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В Германии увеличилось число зараженных новом типом коронавируса, который известен также как китайская пневмония. Согласно данным министерства здравоохранения Баварии, вечером в субботу, 1 февраля, таких пациентов насчитывалось уже восемь.

"Подтвержден еще один случай коронавируса в Баварии. Речь идет о 33-летнем жителе Мюнхена. Он сотрудник компании из округа Штарнберг, где работают шестеро ранее заразившихся коронавирусом", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Все инфицированные связаны с фирмой Webasto. Также заболел ребенок одного из сотрудников компании.

В России зараженных коронавирусом всего двое. Оба они прибыли в Забайкалье и Тюменскую область из Китая. Всего же по миру таких пациентов почти 14 тысяч.

Сайт kp.ru писал, что накануне первая смерть от заболевания была зафиксирована за пределами КНР - на Филиппинах. Скончался 44-летний мужчина, прилетевший в страну из Уханя. Именно в этом городе началась вспышка инфекции.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU