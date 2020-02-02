Лавров призвал бережнее относиться к идеям о пересмотре Договора об Антарктиде

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:43:36+03:00

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Ко всем предложениям о пересмотре Договора об Антарктиде стоит относиться очень аккуратно, поскольку этот континент не является чьей-либо территорией. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что именно русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев 200 лет назад совершили открытие Антарктиды и доказали - речь идет о материке, а не о простом скоплении льдов. После длительных споров и обсуждений в 1959 году был заключен специальный договор, который регулирует деятельность всех государств на территории континента.

Отдельные страны еще пытались заявлять свои претензии на отдельные участки Антарктиды и прилегающие к ним воды, но СССР и США в свое время выступили с категорическим непризнанием таких заявлений.

"Нам тоже не нужны визы, чтобы летать в Антарктиду. Это уникальный район земного шара. Думаю, что нужно очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим", - сказал глава МИД в интервью для документального фильма "Антарктида. 200 лет мира". Текст беседы опубликован на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент на ледяном континенте находятся порядка 90 станций. Практически все страны мира стараются отправить туда своих исследователей и обозначить присутствие.

ИСТОЧНИК KP.RU