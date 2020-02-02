Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:55:28+03:00

Решающим стал матч против команды Хорватии, который завершился со счетом 4:3

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Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.

Встреча завершилась со счетом 4:3, и наши спортсмены по итогам трех туров заняли первое место в таблице группы С с шестью очками. На второй строчке оказались хорваты, на третьей - азербайджанцы. Четвертное место досталось словакам.

От сборной России два решающих мяча забил Эдер Лима и один - Ромуло. Также имел место автогол от хорвата Луки Сутона.

Сайт kp.ru писал, что следующие матчи за выход в основную часть турнира - "стыковые" - пройдут 9 и 12 апреля, а на 12 сентября - 4 октября запланирован финал.

Российская сборная по мини-футболу является действующим вице-чемпионом планеты, а значит шансы на победу высоки.

ИСТОЧНИК KP.RU