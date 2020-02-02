2020-02-02T09:55:28+03:00
Спорт

Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира

Решающим стал матч против команды Хорватии, который завершился со счетом 4:3
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.

Встреча завершилась со счетом 4:3, и наши спортсмены по итогам трех туров заняли первое место в таблице группы С с шестью очками. На второй строчке оказались хорваты, на третьей - азербайджанцы. Четвертное место досталось словакам.

От сборной России два решающих мяча забил Эдер Лима и один - Ромуло. Также имел место автогол от хорвата Луки Сутона.

Сайт kp.ru писал, что следующие матчи за выход в основную часть турнира - "стыковые" - пройдут 9 и 12 апреля, а на 12 сентября - 4 октября запланирован финал.

Российская сборная по мини-футболу является действующим вице-чемпионом планеты, а значит шансы на победу высоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бастрыкин направил криминалистов на место обрушения кафе в Новосибирске
Хафтар подтвердил участие ЛНА в работе военного комитета Ливии
Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира
Лавров призвал бережнее относиться к идеям о пересмотре Договора об Антарктиде
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Германии
Врач-кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов
На Украине рецидивист украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу
Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая
В Китае шесть чиновников лишились работы из-за неэффективной борьбы с новым коронавирусом
В Подмосковье загорелся склад металлоизделий
Меган Маркл станет наставником в канадском свадебном реалити-шоу
Китай сообщил о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань
В США два человека были убиты во время перестрелки на похоронах
Коронавирус в Китае унес жизни 304 человек