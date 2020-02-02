Хафтар подтвердил участие ЛНА в работе военного комитета Ливии
Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в работе совместного военного комитета республики.
Переговоры сторон пройдут в Женеве в формате "5+5". Конкретной даты проведения встречи пока нет, но она состоится в самое ближайшее время. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила миссия ООН по поддержке в Ливии.
"Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе <...> встретился сегодня в районе Эр-Раджма с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который подтвердил участие ЛНА", - говорится в посте.
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ИСТОЧНИК KP.RU