2020-02-02T10:04:36+03:00
Происшествия

Бастрыкин направил криминалистов на место обрушения кафе в Новосибирске

По предварительным данным, погиб один человек - девушка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Новосибирск, где в ночь на воскресенье, 2 февраля, обрушилась кровля кафе. Специалистам поручено оказать помощь в расследовании инцидента, жертвой которого стал по меньшей мере один человек.

"Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России", - сообщается на сайте ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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