Бастрыкин направил криминалистов на место обрушения кафе в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Новосибирск, где в ночь на воскресенье, 2 февраля, обрушилась кровля кафе. Специалистам поручено оказать помощь в расследовании инцидента, жертвой которого стал по меньшей мере один человек.
"Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России", - сообщается на сайте ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU