Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу 2 февраля

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Европейский союз изменил правила выдачи шенгенских виз. Нововведения вступили в силу в воскресенье, 2 февраля.

В пресс-службе ЕК заявили, что поправки должны способствовать разрешению миграционного кризиса, упрощению легальных поездок в страны объединения, а также развитию туризма, торговли и бизнеса.

"Они разрешают подачу заявок за шесть месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки, дают возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде, позволяют выдавать многократные визы для постоянных путешественников с положительной визовой историей", - говорится в июньском решении Совета ЕС.

Срок действия шенгенской визы постепенно увеличивается с одного до пяти лет для добросовестных туристов. При этом консульский сбор теперь будет составлять не 60 евро, а 80. Каждые три года стоимость планируют пересматривать.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU