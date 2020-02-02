2020-02-02T11:34:56+03:00
Политика

Помпео призвал Казахстан делать выбор в пользу американских компаний

Госсекретарь США заявил, что такое партнерство будет давать наилучшие результаты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк Помпео (справа) с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром ТлеубердиГоссекретарь США Майк Помпео (справа) с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром ТлеубердиФото: REUTERS
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США поддерживают стремление Казахстана налаживать отношения с другими странами, но считают, что сотрудничество с американскими компаниями наиболее выгодно. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, выступая по итогам переговоров с министром иностранных дел республики Мухтаром Тлеуберди.

По его мнению, бизнес-партнерство двух стран обеспечивает развитие и укрепление экономических связей не только между Нур-Султаном и Вашингтоном, но и с остальным регионом.

"Я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства", - сказал политик.

В качестве примера он напомнил про соглашение о сотрудничестве с компанией Tyson Foods, которое направлено на поддержание развития сельскохозяйственного сектора Казахстана. Также американские фирмы Chevron и ExxonMobil продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор республики, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Помпео должен был посетить Казахстан еще в январе, но отложил визит из-за атаки на посольство США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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