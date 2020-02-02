Росстат назвал регионы, население которых стремительно "вымирает"

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:27:17+03:00

В 2019 году наибольшая убыль была отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах

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Наибольшая убыль населения России наблюдается в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах. Об этом свидетельствует предварительная оценка численности постоянных жителей страны на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год.

Если говорить о регионах, то хуже всего ситуация обстоит в Саратовской (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской областях (15,8 тыс.), а также в Алтайском крае (15,8 тыс.).

Обратная динамика наблюдается в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. Там за минувший год прибавилось от 5,2 до 62 тысяч человек, передает "Российская газета" со ссылкой на Росстат.

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ИСТОЧНИК KP.RU