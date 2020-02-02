Новая Зеландия закроет въезд иностранцам, побывавшим в Китае

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:55:12+03:00

Ограничение будет действовать как минимум две недели, начиная с 3 февраля

Изменить размер текста: A A

Правительство Новой Зеландии решило ввести временный запрет на въезд в страну иностранцев, которые недавно побывали в Китае или следовали транзитом через его территорию. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн.

"Он (запрет - прим. ред.) вступит в силу с завтрашнего дня и будет действовать в течение 14 дней. Решение будет пересматриваться каждые 48 часов", - говорится на сайте кабинета министров.

Иностранцы, не посещавшие Китай, но следующие транзитом, будут подвергнуты усиленному досмотру. Гражданам Новой Зеландии, ее постоянным жителям и их родственникам ограничения не грозят, но власти просят таких людей самостоятельно изолироваться на две недели после прибытия в страну.

"Крайне важно, чтобы мы защитили новозеландцев от вируса и сыграли свою роль в глобальных усилиях по его сдерживанию", - подчеркнула премьер.

Она добавила, что министры уже принимают меры по минимизации экономических последствий, вызванных частичным закрытием границы.

Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже 304 человека, причем один зараженный впервые скончался за пределами Китая - на Филиппинах. В России пациенты с таким диагнозом тоже есть, но их всего два - оба граждане КНР. Сейчас они находятся под присмотром врачей в больницах Забайкалья и Тюменской области. Принимаются меры по недопущению распространения инфекции.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU