2020-02-02T12:59:43+03:00
Общество

В банках рассказали, как распознать телефонных мошенников

Социальная инженерия является одной из главных угроз для безопасности данных клиентов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Если наткнулись на телефонного мошенника - сбросьте звонок и свяжитесь с настоящим сотрудником банкаЕсли наткнулись на телефонного мошенника - сбросьте звонок и свяжитесь с настоящим сотрудником банкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Центральном Банке России социальную инженерию уже давно считают одной из главных угроз информационной безопасности клиентов. Телефонные мошенники пользуются доверчивостью граждан, и именно от того, как поведет себя человек, зависит попадется ли он "на крючок".

Чаще всего звонящий представляется сотрудником службы безопасности или другого подразделения банка и говорит, что с вашей карты пытаются списать деньги. В таком случае стоит попросить собеседника представиться, назвать должность и номер вашего счета. При этом важно самостоятельно не сообщать никаких данных, даже название банка, которым вы на самом деле пользуетесь.

Скорее всего, мошенник постарается избежать ответа на такой вопрос, ведь настоящий сотрудник финансового учреждения никогда не попросит назвать номер карты, пин-код, CVV-код или пароль для входа в личный кабинет. Он эти данные и так знает.

Выявив мошенника, стоит завершить звонок и тут же сообщить о случившемся по официальному номеру банка, лучше даже с другого телефона. Также опасность может исходить от платформ онлайн-шоппинга.

"Для покупок в интернете сегодня лучше завести отдельную банковскую карту и переводить на нее деньги прямо перед покупкой", - цитирует "Российская газета" директора департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова.

Сайт kp.ru писал, что с целью повышения финансовой грамотности населения России для студентов будут проводить лекции на тему борьбы с мошенничеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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