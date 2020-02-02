2020-02-02T13:26:55+03:00
Политика

National Interest назвал пять самых грозных видов советских вооружений

В список вошли самолет, подлодка, танк, автомат и гаубица
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, когда-либо произведенных в СССР.

Первое место ожидаемо занял наиболее узнаваемый автомат - АК-47. Он был спроектирован в 1947 году и до сих активно используется во всем мире. В числе преимуществ автомата Калашникова автор статьи называет небольшой вес, простоту сборки и удобство в использовании.

Следующим в списке идут подводные лодки класса "Тайфун" или "Акула". Они в три раза больше американских ударных субмарин проекта "Лос-Анджелес", и на момент выпуска имели инновационную конструкцию. Замыкает тройку танк Т-55 - "отличное сочетание огневой мощи, защиты и мобильности".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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