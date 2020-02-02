2020-02-02T14:25:58+03:00
Политика

Песков назвал причину увольнения главы Чувашии

Михаил Игнатьев позволял себе "не очень красивые" поступки, включая проявление неуважения к людям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Игнатьев почти 10 лет возглавлял ЧувашиюМихаил Игнатьев почти 10 лет возглавлял ЧувашиюФото: Иван МАКЕЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Михаил Игнатьев вел себя "абсолютно неприемлемо" на посту главы Чувашии и, вероятно, именно из-за этого был уволен.

Сайт kp.ru писал, что ранее на неделе чиновника сняли с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия". Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое", - сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Речь идет о нескольких случаях, которые произошли в январе 2020 года. Сначала Игнатьев призвал "мочить" журналистов и блогеров, которые распространяют ложную информацию о Чувашской Республике. Правда, потом извинился и заявил, что его неправильно поняла. А в конце месяца вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной техники на торжественной церемонии ее вручения.

За такое поведение президиум Генсовета "Единой России" исключил политика из партии, а Путин уволил его. Новым главой региона стал многодетный отец Олег Николаев.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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