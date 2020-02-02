Песков заявил, что все члены бывшего правительства были трудоустроены

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:45:34+03:00

В новый состав кабмина вошли лишь несколько прежних министров и вице-премьеров

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Все бывшие члены российского правительства, расформированного 15 января 2020 года, уже трудоустроены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что в новый состав кабмина попали лишь несколько прежних министров и вице-премьеров. Социальных блок был почти полностью обновлен.

"Уже все трудоустроены", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Так, например, бывший министр культуры Владимир Мединский и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин стали помощниками главы государства. Они курируют те же направления, которыми занимались последние годы.

А Дмитрий Козак, до недавнего момента занимавший должность вице-премьер-министра России, назначен заместителем руководителя администрации президента, передает сайт kp.ru. Чиновники уже приступили к работе на новых постах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU