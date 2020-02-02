Песков заявил о несоответствии «сделки века» резолюциям Совбеза ООН

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:22:42+03:00

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Американский план урегулирования израильско-палестинского конфликта не совсем соответствует соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом.

«Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», - заявил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале «Россия-1».

Песков также указал и на реакцию Палестины ряда арабских государств. По его словам, она заставляет задуматься о жизнеспособности предложенного плана.

Напомним премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился со «сделкой» и специально прилетел из Вашингтона в Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы рассказать подробности плана. Однако президент Палестины Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Хания сообщили о совместных шагах по противодействию американскому проекту. Тегеран заявил о готовности сотрудничать с ними противодействовать предложенной «сделке».

План урегулирования предполагает, что столица палестинского государства будет в так называемом Восточном Иерусалиме, где США готовы «с гордостью откроют свое посольство», а территория Палестины фактическая увеличится почти в два раза. При этом, сам город Иерусалим останется «неделимой» столицей Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU