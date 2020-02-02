2 Февр. 2020 2020-02-02T15:45:43+03:00

«Независимые и уверенные в себе»: британские дипломаты будут «сидеть отдельно» от экс-коллег по ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министерство иностранных дел Великобритании дало своим дипломатам указание на международный встречах занимать независимую позицию и садиться отдельно от своих бывших коллег по Евросоюзу

Как передает газета The Sunday Times в инструкции ведомства указано, что на международных встречах дипломаты Соединённого Королевства должны «занять позицию независимой, уверенной в себе страны» и «садиться отдельно» от своих коллег из Европейского Союза.

«Мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться», - передает издание сообщение британского МИД.

Напомним, в пятницу, 31 января в 23:00 по местному времени Великобритания официально покинула Евросоюз. Это произошло спустя 3,5 года после соответствующего референдума по Brexit.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2019 года Европейский Союз согласился перенести дату выхода Великобритании на три месяца до 31 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU