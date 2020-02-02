В первую неделю февраля в Москву придет похолодание

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:03:22+03:00

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Первая неделя февраля обещает быть холодной. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Сейчас погоду в регионе определяет циклон, он принес с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, а еще поспособствовал понижению атмосферного давления.

- Пока температура воздуха в Москве положительная, от 0...+2 °С. В последующие два дня, в большей степени в понедельник, 3 февраля, будет сохраняться тёплая погода, - рассказывает синоптик.

А со вторника, 4 февраля условия начнут меняться. Столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, и следующая неделя будет достаточно холодной относительно типичных температур этой зимы.

Уже со вторника температура воздуха опустится до – 3…-5 градусов, отрицательные показатели будут держаться не только ночью, но и днем. В некоторые дни возможны морозы до -10...-13 °С, - комментирует RT Позднякова.

Конец рабочей недели станет самым холодным, а после начнет возвращаться привычное тепло.

- Впервые за этот сезон аномалии температуры будут приближаться к 0 °С, — добавила специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU