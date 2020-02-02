2020-02-02T16:31:14+03:00
Общество

Больница в Чите прокомментировала жалобы больного коронавирусом китайца

Главврач медучреждения рассказал об условиях содержания больного
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Больница в Чите прокомментировала жалобы больного коронавирусом китайцаБольница в Чите прокомментировала жалобы больного коронавирусом китайцаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Забайкальской краевой инфекционной больнице сообщили, что житель Китая Ван Юньбинь, у которого диагностировали коронавирус нового типа, содержится в светлом и теплом боксе, где есть отдельный санузел и горячая вода.

«Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода», - цитирует пресс-служба губернатора края главврача больницы Сергея Юрчука.

В своем заявлении главврач отметил, что больной получает четырехразовое питание, которое соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов, а также в боксе проводится трехразовая уборка.

Напомним, китайский гражданин пожаловался в СМИ на условия содержания и лечения. Он заявил, что у него и его семьи по нескольку раз в неделю берут кровь, а анализов не сообщают, более того, о своем диагнозе узнал из новостей.

Как сообщал сайт kp.ru, на данный момент известно о том, что заболеванием коронавирусом нового типа были выявлены в Забайкалье и в Тюменской области.

Как уберечься от коронавируса.Видео: Роспотребнадзор РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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