В АТОР оценили новые правила ЕС по получению шенгенских виз

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:43:22+03:00

Новые правила получения шенгенских виз будут применяться со 2 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) оценили новые правила ЕС, касающиеся получения шенгенских виз. Изменения коснутся стоимости разрешения, процессов получения и срока действия документа.

Вице-президент АТОР Александр Курносов отметил, что на первый взгляд никаких сложностей не видно, кроме удорожания. Есть определенные плюсы: возможность подать документы в электронном виде упростит задачу людям.

- Россия тоже идёт по этому пути и планирует вводить возможность получения электронной визы для иностранцев, — сказал эксперт RT.

Европейское направление является самым популярным у российских туристов. Но на первом месте стоят именно безвизовые страны.

- На первом месте традиционно стоят пляжи — Турция или Испания. В принципе, Европа — одно из самых востребованных направлений. После неё идут направления Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, — добавил Курносов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз изменил правила выдачи шенгенских виз. Нововведения вступили в силу в воскресенье, 2 февраля.

В пресс-службе ЕК заявили, что поправки должны способствовать разрешению миграционного кризиса, упрощению легальных поездок в страны объединения, а также развитию туризма, торговли и бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU