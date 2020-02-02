В АТОР оценили новые правила ЕС по получению шенгенских виз
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) оценили новые правила ЕС, касающиеся получения шенгенских виз. Изменения коснутся стоимости разрешения, процессов получения и срока действия документа.
Вице-президент АТОР Александр Курносов отметил, что на первый взгляд никаких сложностей не видно, кроме удорожания. Есть определенные плюсы: возможность подать документы в электронном виде упростит задачу людям.
- Россия тоже идёт по этому пути и планирует вводить возможность получения электронной визы для иностранцев, — сказал эксперт RT.
Европейское направление является самым популярным у российских туристов. Но на первом месте стоят именно безвизовые страны.
- На первом месте традиционно стоят пляжи — Турция или Испания. В принципе, Европа — одно из самых востребованных направлений. После неё идут направления Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, — добавил Курносов.
Ранее сообщалось, что Европейский союз изменил правила выдачи шенгенских виз. Нововведения вступили в силу в воскресенье, 2 февраля.
В пресс-службе ЕК заявили, что поправки должны способствовать разрешению миграционного кризиса, упрощению легальных поездок в страны объединения, а также развитию туризма, торговли и бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU