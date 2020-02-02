Модернизированный Ту-160М совершил первый испытательный полет

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:58:57+03:00

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В воскресенье, 2 февраля, на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова прошел первый испытательный полет нового модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Туполев».

Уточняется, что испытательный полет длился 34 минуты и проходил на высоте 1,5 тыс. метров. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца.

«2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М», - передает ТАСС заявление пресс-службы.

Как писал сайт kp.ru, новая версия самолета, созданного на базе строевого Ту-160, оснащена современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, новейшим бортовым комплексом обороны, и уникальным оружием. Планируется, что на вооружение Ту-160М поступит в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU