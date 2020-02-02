Появились снимки легких, пораженных коронавирусом нового типа
Медработники китайской больницы показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом нового типа 2019-nСоV.
В журнале Radiology, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, которую госпитализировали в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов, а также с 5-дневной лихорадкой и кашлем. Она указала на то, что работала в Ухане.
«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019-nСоV», - отмечается в публикации.
Два снимка показывают развитие заболевания. Фото : Radiology
Первый снимок демонстрирует помутнения или «эффект матового стекла». Второй был сделан три дня спустя. На нем можно заметить расширение пораженной области.
Напомним, жертвами нового вируса в Китае стало уже более 300 человек. Накануне был Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина. Число зараженных превысило 14 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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