Появились снимки легких, пораженных коронавирусом нового типа

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Медработники китайской больницы показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом нового типа 2019-nСоV.

В журнале Radiology, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, которую госпитализировали в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов, а также с 5-дневной лихорадкой и кашлем. Она указала на то, что работала в Ухане.

«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019-nСоV», - отмечается в публикации.

Два снимка показывают развитие заболевания. Фото : Radiology

Первый снимок демонстрирует помутнения или «эффект матового стекла». Второй был сделан три дня спустя. На нем можно заметить расширение пораженной области.

Напомним, жертвами нового вируса в Китае стало уже более 300 человек. Накануне был Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина. Число зараженных превысило 14 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758256" frameborder="0"></iframe> Как уберечься от коронавируса.Видео: Роспотребнадзор РФ

ИСТОЧНИК KP.RU